Rodiathèque sur la Motown Ornans, 1 février 2022, Ornans.

Rodiathèque sur la Motown Médiathèque La Passerelle 26, Rue Saint-Laurent Ornans

2022-02-01 19:00:00 – 2022-02-01 Médiathèque La Passerelle 26, Rue Saint-Laurent

Ornans Doubs

EUR 0 La Médiathèque La Passerelle accueillera la deuxième conférence en son et en images de la saison, réalisée par Nicolas Sauvage de la Rodia, en partenariat avec la Médiathèque Départementale du Doubs.

Qu’est ce que la Motown ? « Cette maison de disque, installée à Detroit, s’est imposée comme la plus populaire de l’histoire de la soul music. Le « son de la jeunesse américaine », un slogan imaginé par son fondateur Berry Gordy, s’imposera rapidement au monde entier grâce à des artistes du calibre de Marvin Gaye, Stevie Wonder, The Temptations ou bien sûr, des Supremes de Diana Ross. Avec l’arrivée de Jackson Five, Motown poursuivra son histoire bien au-delà de cet âge d’or, devenant une borne essentielle de la musique noire américaine. Cette conférence propose de revisiter les 60 années d’existence de ce label mythique ».

contact@mediathequeornans.fr +33 3 81 62 13 52 https://www.mediathequeornans.fr/

Médiathèque La Passerelle 26, Rue Saint-Laurent Ornans

