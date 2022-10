Rodiathèque : Fela Kuti & l’Afro Beat Ornans Ornans Catégories d’évènement: Doubs

Ornans

Rodiathèque : Fela Kuti & l’Afro Beat Ornans, 31 janvier 2023, Ornans. Rodiathèque : Fela Kuti & l’Afro Beat

26 rue Saint Laurent Médiathèque la Passerelle Ornans Doubs Médiathèque la Passerelle 26 rue Saint Laurent

2023-01-31 19:00:00 – 2023-01-31

Médiathèque la Passerelle 26 rue Saint Laurent

Ornans

Doubs Conférence en sons et en images par Nicolas Sauvage, en partenariat avec la salle de musiques actuelles La Rodia. Personnage fondamental de la musique africaine, Fela Anikulapo Kuti s’est fait spécialiste d’une fusion de styles dont la somme est instantanément identifiable sous le terme d’afrobeat. En mêlant jazz, rhythm & blues et rythmes yorubas, la musique créée par ce génie nigérian est devenue aujourd’hui la bande son la plus emblématique d’une révolte menée par le musicien en opposition aux dictatures et à toutes formes de soumission. Dans son sillage, ses fils comme certains de ses collaborateurs à l’image de Tony Allen ont perpétué un héritage qui résonne aujourd’hui sur une large partie de la musique pop comme peuvent en attester les travaux d’un Damon Albarn entre autres exemples. Cette rencontre propose un éclairage sur cet afrobeat influent, né au siècle dernier. Réservation conseillée. Médiathèque la Passerelle 26 rue Saint Laurent Ornans

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Ornans Autres Lieu Ornans Adresse Ornans Doubs Médiathèque la Passerelle 26 rue Saint Laurent Ville Ornans lieuville Médiathèque la Passerelle 26 rue Saint Laurent Ornans Departement Doubs

Ornans Ornans Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ornans/

Rodiathèque : Fela Kuti & l’Afro Beat Ornans 2023-01-31 was last modified: by Rodiathèque : Fela Kuti & l’Afro Beat Ornans Ornans 31 janvier 2023 26 Rue Saint-Laurent Médiathèque La Passerelle Ornans Doubs Doubs Ornans

Ornans Doubs