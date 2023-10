Spectacle : Jeremy Ferrari Rodez, 8 février 2024, Rodez.

Rodez,Aveyron

Spectacle : Jeremy Ferrari, à l’Amphithéâtre le jeudi 8 février 2024 à 20h..

2024-02-08 fin : 2024-02-08 . EUR.

Rodez 12000 Aveyron Occitanie



Show: Jeremy Ferrari, at the Amphitheatre on Thursday February 8, 2024 at 8pm.

Espectáculo: Jeremy Ferrari, en el Anfiteatro el jueves 8 de febrero de 2024 a las 20h.

Aufführung: Jeremy Ferrari, im Amphitheater am Donnerstag, den 8. Februar 2024, um 20 Uhr.

Mise à jour le 2023-07-29 par OFFICE DE TOURISME DE RODEZ AGGLOMERATION