Braderie de la petite enfance Rodez, 26 novembre 2023, Rodez.

Rodez,Aveyron

Vente de matériel de puériculture, vêtements, jeux, jouets, livres d’occasion. Venez trouver de quoi satisfaire les tout petits !.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . EUR.

Rodez 12000 Aveyron Occitanie



Sale of childcare equipment, clothes, games, toys, second-hand books. Come and find something for the little ones!

Venta de material de puericultura de segunda mano, ropa, juegos, juguetes y libros. ¡Ven y encuentra algo para tus pequeños!

Verkauf von gebrauchtem Kinderpflegematerial, Kleidung, Spielen, Spielzeug und Büchern. Kommen Sie vorbei und finden Sie alles, was das Herz der Kleinsten begehrt!

Mise à jour le 2023-09-26 par Ville de Rodez