Soirée jeux Rodez, 20 octobre 2023, Rodez.

Rodez,Aveyron

La ludothèque vous propose une soirée jeux de société.

2023-10-20 fin : 2023-10-20 . .

Rodez 12000 Aveyron Occitanie



The toy library invites you to an evening of board games

La ludoteca ofrece una tarde de juegos de mesa

Die Ludothek bietet Ihnen einen Abend mit Gesellschaftsspielen an

Mise à jour le 2023-09-26 par Ville de Rodez