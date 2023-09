PROJECTION : Microcosmos, le peuple de l’herbe de Claude Nuridsany et Marie Pérennou Rodez, 19 octobre 2023, Rodez.

Rodez,Aveyron

A l’occasion du bicentenaire de la naissance de Jean-Henri Fabre, la Médiathèque-Ludothèque vous propose une sélection de documents sur ce monde fascinant des insectes..

To mark the bicentenary of Jean-Henri Fabre’s birth, the Médiathèque-Ludothèque is offering a selection of documents on the fascinating world of insects.

Con motivo del bicentenario del nacimiento de Jean-Henri Fabre, la Mediateca-Ludoteca ofrece una selección de documentos sobre el fascinante mundo de los insectos.

Anlässlich des 200. Geburtstags von Jean-Henri Fabre bietet Ihnen die Mediathek-Spielothek eine Auswahl an Dokumenten über diese faszinierende Welt der Insekten.

