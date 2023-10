Contes à rebours Rodez, 19 octobre 2023, Rodez.

Préparez-vous à une soirée hilarante avec le sketch ‘Contes à Rebours’ de Typhaine D, qui se déroulera à la MJC de Rodez le 19 octobre 2023 à 20h ! Cet événement spécial est organisé par le CIDFF de l’Aveyron pour célébrer les 40 ans de l’association.

2023-10-19 fin : 2023-10-19 . 15 EUR.

Get ready for a hilarious evening with Typhaine D’s sketch ‘Contes à Rebours’, taking place at the MJC in Rodez on October 19, 2023 at 8pm! This special event is organized by the Aveyron CIDFF to celebrate the association’s 40th anniversary

Prepárese para una velada desternillante con el sketch « Contes à Rebours » de Typhaine D, que tendrá lugar en el MJC de Rodez el 19 de octubre de 2023 a las 20:00 horas El CIDFF de Aveyron organiza esta velada especial para celebrar el 40 aniversario de la asociación

Bereiten Sie sich auf einen urkomischen Abend mit dem Sketch ‘Contes à Rebours’ von Typhaine D vor, der am 19. Oktober 2023 um 20 Uhr im MJC von Rodez stattfindet! Diese besondere Veranstaltung wird vom CIDFF de l’Aveyron organisiert, um das 40-jährige Bestehen der Organisation zu feiern

