Exposition ECHAPPEE de Florian Casteran chez Bshop Rodez, 6 octobre 2023, Rodez.

Rodez,Aveyron

La boutique-galerie Bshop accueille l’exposition ECHAPPEE de Florian Casteran, du 6 au 27 octobre 2023..

2023-10-06 fin : 2023-10-27 . EUR.

Rodez 12000 Aveyron Occitanie



The boutique-gallery Bshop hosts Florian Casteran’s exhibition ECHAPPEE, from October 6 to 27, 2023.

La boutique-galería Bshop acoge la exposición ECHAPPEE de Florian Casteran del 6 al 27 de octubre de 2023.

In der Boutique-Galerie Bshop findet vom 6. bis 27. Oktober 2023 die Ausstellung ECHAPPEE von Florian Casteran statt.

