Jérémy Ferrari – Anesthésie Générale AMPHITHEATRE, 8 février 2024, RODEZ.

Dark Smile Prod (2-1073558/3-1102742) en accord avec Bleu Citron présente ce spectacle En 2020, Jérémy Ferrari signe son grand retour avec son troisième spectacle traitant cette fois de la santé, « Anesthésie Générale ». Avec plus de 100.000 billets vendus avant démarrage, ce dernier one man show était de tout évidence le plus attendu de l’année. Encore en tournée actuellement, Jérémy a déjà fait près de 170 dates et une tournée des Zénith à guichets fermés, réunissant ainsi plus de 200.000 spectateurs en France, Belgique, Suisse, Luxembourg, Canada et DOM-TOM. Il finira sa tournée à Paris avec deux dates à l’Accor Arena (Bercy) après avoir déjà rempli à six reprises le Théâtre de la Mutualité et dix fois les Folies Bergère. Jérémy Ferrari

AMPHITHEATRE RODEZ BD 122 RÉGIMENT INFANTERIE Aveyron

