Cirque TRAIT(s) Rodez, vendredi 29 mars 2024.

Cirque spectacle TRAIT(s) par la Cie SCoM, au Musée Soulages, à Rodez, le 29 mars à 19h.

La piste de cirque devient une toile où évolue un étonnant pinceau humain.

Inspiré par les oeuvres des peintres Joan Miró et Vassily ­Kandinsky, TRAIT(s) met en scène un(e) circassien(ne) à la roue Cyr.

Ses mouvements se déploient dans l’espace et les pots de peinture lui permettent de dessiner un tableau abstrait au sol. Au milieu des courbes et des traits qui se dessinent, des images commencent à se former des figures, des animaux. Il faudra être vif pour les repérer !

Dans sa forme et dans son propos, cet essai de cirque ­graphique revisite trois fondamentaux du cirque le corps, la famille et le cercle. Joyeux et hypnotisant, le spectacle fascine son public et dégage une certaine liberté, un épanouissement.

TRAIT(s) est un spectacle dont l’art est la matière.

