Course Rogaine des Ruthènes Rodez, samedi 2 mars 2024.

Course Rogaine des Ruthènes Rodez Aveyron

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02

fin : 2024-03-02

La Rogaine des Ruthènes est une chasse à la balise géante dans et autour de Rodez, par équipe de 2 à 5. Partez entre amis ou en famille à la découverte de la ville et ses environs pour trouver les précieux sésames.

Raid Aventure Aveyron vous propose la Rogaine des Ruthènes. Par équipe de 2 à 5, de 3 à 90 ans, vous partirez muni d’une carte pour trouver des balises et gagner un maximum de points dans le temps imparti. (chaque balise a une certaine valeur). Au départ de la place des ruthènes le samedi 2 mars, plusieurs formats de course seront proposés : format 2h avec un départ à 14h, format 4h avec un départ à 12h et format 6h avec un départ à 10h. Arrivée pour tous à 16h sous peine de pénalité (1 point par minute dépassée).

Infos et inscriptions sur le site : https://raid12.wixsite.com/raidaventureaveyron

EUR.

Avenue Victor Hugo

Rodez 12000 Aveyron Occitanie



L’événement Course Rogaine des Ruthènes Rodez a été mis à jour le 2024-01-18 par OFFICE DE TOURISME DE RODEZ AGGLOMERATION