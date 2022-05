Stages de Chants, Danses, Langue et musiques Traditionnelles 11 rue des frères de Turenne 12000 Rodez Rodez Catégories d’évènement: Aveyron

Rodez

Stages de Chants, Danses, Langue et musiques Traditionnelles 11 rue des frères de Turenne 12000 Rodez, 16 août 2020 10:00, Rodez. 16 – 19 août 2020 Sur place voir sur le site : https://ccor.eu/stages-dete-a-rodez/ https://ccor.eu/stages-dete-a-rodez/ Stages Stages de Chants, Danses, Langue et musiques Traditionnelles Diatonique confirmé avec Cyrille Brotto, Rémi Geffroy et Anne Rivaud Diatonique Moyen – débutant avec Yannick Delclaux Danse avec Christian Frappa Chromatique avec Nicolas Puchmaille Fabrication d’anche avec Cédric Bachellerie Cabrette avec Jean Claude Rocher langue Occitane avec Marie Pierre Cransac violon avec Alexandre Séli chant avec Anne Enjalbert 11 rue des frères de Turenne 12000 Rodez 12000 Rodez 12000 Rodez Aveyron dimanche 16 août 2020 – 10h00 à 19h00

lundi 17 août 2020 – 09h00 à 18h00

mardi 18 août 2020 – 09h00 à 18h00

mercredi 19 août 2020 – 09h00 à 14h00

Détails Heure : 10:00 - 14:00 Catégories d’évènement: Aveyron, Rodez Autres Lieu 11 rue des frères de Turenne 12000 Rodez Adresse 12000 Rodez Ville Rodez lieuville 11 rue des frères de Turenne 12000 Rodez Rodez Departement Aveyron

11 rue des frères de Turenne 12000 Rodez Rodez Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rodez/

Stages de Chants, Danses, Langue et musiques Traditionnelles 11 rue des frères de Turenne 12000 Rodez 2020-08-16 was last modified: by Stages de Chants, Danses, Langue et musiques Traditionnelles 11 rue des frères de Turenne 12000 Rodez 11 rue des frères de Turenne 12000 Rodez 16 août 2020 10:00 11 rue des frères de Turenne 12000 Rodez Rodez Rodez

Rodez Aveyron