Spectacle musical : les Lumières de Noël Roderen, 13 décembre 2023, Roderen.

Roderen,Haut-Rhin

Une jeune fille vous guidera d’histoire en histoire, au son des chants de Noël, jusqu’à croiser le chemin d’une vieille femme. Dès 6 ans.

2023-12-13 fin : 2023-12-13 . EUR.

Roderen 68800 Haut-Rhin Grand Est



A young girl will guide you from story to story, to the sound of Christmas carols, until you cross paths with an old woman. Ages 6 and up

Una niña les guiará de cuento en cuento, al son de villancicos, hasta que se crucen con una anciana. A partir de 6 años

Ein junges Mädchen führt Sie zu den Klängen von Weihnachtsliedern von Geschichte zu Geschichte, bis Sie den Weg einer alten Frau kreuzen. Ab 6 Jahren

Mise à jour le 2023-11-02 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay