Marché des producteurs 14 Grand rue, 20 octobre 2023, Roderen.

Pour faire le plein de produits locaux : charcuteries, miel, bières artisanales, pain et fromages. Buvette et petite restauration..

2023-10-20 à ; fin : 2023-10-20 . EUR.

14 Grand rue

Roderen 68800 Haut-Rhin Grand Est



To fill up on local products: cold cuts, honey, craft beers, bread and cheese. Refreshment bar and small restaurant.

Para abastecerse de productos locales: embutidos, miel, cervezas artesanas, pan y queso. Refrescos y aperitivos.

Um sich mit lokalen Produkten einzudecken: Wurstwaren, Honig, handwerklich hergestellte Biere, Brot und Käse. Getränke und kleine Snacks.

