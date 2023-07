Cirque burlesque : Klonk et Lelonk Roderen, 7 juillet 2023, Roderen.

Roderen,Haut-Rhin

Ce spectacle drôle et poétique présente deux personnages inadaptés qui pourtant s’adaptent à tout… À leur façon !.

2023-07-07 fin : 2023-07-07 . EUR.

Roderen 68800 Haut-Rhin Grand Est



This funny and poetic show presents two misfit characters who adapt to everything? In their own way!

Este divertido y poético espectáculo presenta a dos personajes inadaptados que se adaptan a todo? ¡A su manera!

Diese lustige und poetische Show zeigt zwei unangepasste Charaktere, die sich dennoch an alles anpassen? Auf ihre Weise!

Mise à jour le 2023-06-05 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay