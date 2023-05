CITE MÉDIÉVALE EN FÊTE, 1 juillet 2023, Rodemack.

Rodemack Cité Médiévale en Fête revient pour un nouveau moment de magie !

Ce célèbre bal médiéval, organisé par l’association des Amis des Vieilles Pierres, s’installe lors de deux journée exceptionnelles au cœur du vieux bourg de Rodemack. Troubadours, spectacle de rue et musiciens se mêlent à la foule dans un esprit convivial et festif. Près de 600 costumes et 90 artisans participent à ce voyage au cœur d’une époque médiévale fantasmée.

Venez donc assister à ce moment hors du temps et profitez de cet instant féerique.. Tout public

Samedi 2023-07-01 à 13:00:00 ; fin : 2023-07-01 18:00:00. 12 EUR.

Rodemack 57570 Moselle Grand Est



Rodemack Cité Médiévale en Fête returns for a new moment of magic!

This famous medieval ball, organized by the association of the Friends of the Old Stones, settles during two exceptional days in the heart of the old town of Rodemack. Troubadours, street shows and musicians mingle with the crowd in a friendly and festive spirit. Nearly 600 costumes and 90 craftsmen take part in this journey to the heart of a fantasized medieval era.

Come to attend this moment out of time and enjoy this magical moment.

¡Rodemack Cité Médiévale en Fête vuelve para un nuevo momento de magia!

Este famoso baile medieval, organizado por la asociación de Amigos de las Piedras Viejas, se instala durante dos días excepcionales en el corazón del casco antiguo de Rodemack. Trovadores, espectáculos callejeros y músicos se mezclan con la multitud en un espíritu amistoso y festivo. Cerca de 600 disfraces y 90 artesanos participan en este viaje al corazón de una época medieval fantaseada.

Venga a asistir a este acontecimiento intemporal y disfrute de este momento mágico.

Rodemack Cité Médiévale en Fête (Mittelalterliche Stadt im Fest) ist wieder ein magischer Moment!

Dieser berühmte mittelalterliche Ball, der von der Vereinigung der Freunde der alten Steine organisiert wird, findet an zwei außergewöhnlichen Tagen im Herzen der Altstadt von Rodemack statt. Troubadoure, Straßentheater und Musiker mischen sich in einer geselligen und festlichen Atmosphäre unter die Menge. Rund 600 Kostüme und 90 Handwerker nehmen an dieser Reise in ein mittelalterliches Fantasiezeitalter teil.

Kommen Sie also zu diesem zeitlosen Moment und genießen Sie diesen märchenhaften Augenblick.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT CATTENOM ET ENVIRONS