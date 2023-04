29E MARCHÉ AUX FLEURS ET À LA DÉCORATION DE JARDIN, 7 mai 2023, Rodemack.

Cette année encore les ruelles du vieux bourg fortifié de Rodemack vont se parer de fleurs et de couleurs. À l’occasion de la 29e édition du Marché aux fleurs et à la décoration de jardin, de nombreux exposants proposeront des fleurs de balcon, plantes à massifs, vivaces, plantes aromatiques ou encore des replants de légumes. Un grand choix d’objets de décoration pour vos jardins et vos balcons sera également proposé, ainsi que des produits locaux fabriqués à base de plantes ou de fleurs comme des savons, du miel ou du jus de fruit. De quoi satisfaire vos papilles et vos envies.

Une petite restauration sur place sera également disponible.

L’événement est en libre accès.. Tout public

Dimanche 2023-05-07 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-07 18:00:00. 0 EUR.

Rodemack 57570 Moselle Grand Est



This year again the alleys of the old fortified town of Rodemack will be adorned with flowers and colors. On the occasion of the 29th edition of the Flower and Garden Decoration Market, many exhibitors will offer balcony flowers, bedding plants, perennials, aromatic plants or vegetable replants. A large choice of decorative objects for your gardens and balconies will also be offered, as well as local products made from plants or flowers such as soaps, honey or fruit juice. Something to satisfy your taste buds and your desires.

A small restaurant will also be available.

The event is free access.

Este año también las callejuelas de la antigua ciudad fortificada de Rodemack se adornarán con flores y colores. Con motivo de la 29ª edición del Mercado de Flores y Decoración de Jardines, numerosos expositores ofrecerán flores de balcón, plantas de parterre, plantas vivaces, plantas aromáticas y plantas hortícolas. También se ofrecerá una amplia gama de artículos decorativos para sus jardines y balcones, así como productos locales elaborados a partir de plantas o flores, como jabones, miel o zumo de frutas. Algo para satisfacer sus papilas gustativas y sus deseos.

También habrá disponible un pequeño servicio de catering.

El acto está abierto al público.

Auch in diesem Jahr werden sich die Gassen des alten, befestigten Dorfes Rodemack wieder mit Blumen und Farben schmücken. Ausgabe des Blumen- und Gartendekorationsmarktes bieten zahlreiche Aussteller Balkonblumen, Beetpflanzen, Stauden, aromatische Pflanzen oder auch Gemüsepflanzen an. Es gibt auch eine große Auswahl an Dekorationsartikeln für Ihren Garten und Ihren Balkon sowie lokale Produkte, die aus Pflanzen oder Blumen hergestellt werden, wie Seifen, Honig oder Fruchtsäfte. So können Sie Ihren Gaumen und Ihre Wünsche befriedigen.

Ein kleiner Imbiss vor Ort wird ebenfalls angeboten.

Die Veranstaltung ist frei zugänglich.

Mise à jour le 2023-04-17 par OT CATTENOM ET ENVIRONS