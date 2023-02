RODDY & BLUE FEVER LA DAME DE CANTON, 10 février 2023, PARIS.

BLUE FEVER A la frontière du blues, du rock et du groove, BLUE FEVER s'inscrit dans la grande tradition des groupes phares des années 70 Né de la rencontre entre Thierry Le Gall (Batterie), Laurent Schwartz (Guitare), Diabolo (Harmonica) et Bob Salazar (Chant), BLUE FEVER s'enrichit de Fred Morel aux Claviers et Serge Facqueur à la basse pour une série de concerts en Espagne. Un des premiers shows à Bilbao est enregistré donnant ainsi naissance au premier album, mélange de séquences live et de compositions originales en studio. Le titre « Gypsy Row » qui en est issu se maintient plusieurs semaines dans les Charts de la radio nationale « Cadena cien », révélant ainsi les talents de composition du groupe. BLUE FEVER compose un 2ème album en 1996: « Another Land » avec François Benichou aux claviers et Fred Yonnet à l'harmonica, qui depuis fait une très belle carrière aux États Unis jouant notamment avec Prince, Stevie Wonder et plus récemment Beyoncé. Après plusieurs tournées, le groupe fait une pause et se reforme en 2015, mu par une solide amitié et une grande envie de jouer ensemble.

LA DAME DE CANTON PARIS PORT DE LA GARE, FACE BNF Paris

