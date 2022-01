Rodaviva A bord de la Péniche Spectacle, 11 juin 2022, Saint-Grégoire.

A bord de la Péniche Spectacle, le samedi 11 juin à 20:00

RodaViva, ce sont 7 musiciens qui revisitent le répertoire samba, musique emblématique du Brésil, et réunis autour de la chanteuse Maria Hamard. Originaire de Bahia, elle a toute son enfance entendu et chanté ce répertoire : Chico Buarque, Paulinho da Viola, João Nogueira, Candeia, Zeca Pagodinho… Et c’est en France qu’elle s’entoure de musiciens rennais pour jouer sur scène cette musique remplie d’espoir et de saudade, sentiment sans équivalent chez nous, une sorte de joyeuse nostalgie. Les chansons de ces grandes figures de la samba sont toujours très jouées dans les rodas de samba (concerts populaires en cercle) à Rio, mais aussi dans l’ensemble du Brésil. Cavaquinho, guitare, pandeiro, rebolo, clarinette, flûte et petites percussions traditionnelles se réunissent et accompagnent cette voix brésilienne chaleureuse. De la douce poésie d’auteur jusqu’aux ambiances fiévreuses du carnaval, RodaViva propose un joli voyage entre sambas douces et sambas rythmées, appelant le public à s’évader et danser. Alors « vem dançar e festejar » ! Entendez : « venez danser et faire la fête » avec RodaViva ! En partenariat avec le Festival Robinson

Gratuit

Samba Brésil

A bord de la Péniche Spectacle st gregoire Saint-Grégoire Ille-et-Vilaine



