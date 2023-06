TRACES ET INDICES Rodalbe, 28 juin 2023, Rodalbe.

Rodalbe,Moselle

Invisibles et pourtant… une faune exceptionnelle peuple nos forêts ! Qu’est-ce que les animaux ont laissés sur leur passage ? Comment les reconnaitre ? Mais surtout : qui sont t’ils ? Partons à la découverte des mystères de la forêt ! Durant 2h, nos sens seront en éveil pour tenter de déceler traces et indices…. Tout public

Mercredi 2023-06-28 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-28 12:00:00. 5 EUR.

Rodalbe 57340 Moselle Grand Est



Invisible and yet… an exceptional fauna populates our forests! What have the animals left on their path? How to recognize them? But above all: who are they? Let’s go and discover the mysteries of the forest! During 2 hours, our senses will be awake to try to detect traces and clues..

Invisibles y, sin embargo… ¡nuestros bosques albergan una fauna excepcional! ¿Qué han dejado estos animales a su paso? ¿Cómo reconocerlos? Pero, sobre todo, ¿quiénes son? Vamos a descubrir los misterios del bosque Durante 2 horas, nuestros sentidos estarán alerta para detectar huellas y pistas?

Unsichtbar und doch? Eine außergewöhnliche Fauna bevölkert unsere Wälder! Was haben die Tiere auf ihrem Weg hinterlassen? Wie kann man sie erkennen? Aber vor allem: Wer sind sie? Entdecken wir die Geheimnisse des Waldes! Zwei Stunden lang werden unsere Sinne geweckt, um Spuren und Hinweise zu entdecken

Mise à jour le 2023-06-01 par OT DU PAYS SAULNOIS