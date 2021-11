Roda de Samba – Pedrão & Bem Brasil A Malicia, 13 novembre 2021, Marseille.

Roda de Samba – Pedrão & Bem Brasil

A Malicia, le samedi 13 novembre à 18:00

Bem Brasil à le plaisir et l’honneur d’acueillir le Sambiste Pedrão en tournée en France pour une unique Roda de Samba qui promet d’être mémorable. Compositeur prolifique, chercheur, militant et figure incontournable du Samba de la ville de Salvador, Pedrão est un défenseur de la culture populaire et notamment du Samba traditionnel aux antipodes des clichés commerciaux. Résident à Paris en 2013-2014 Il a marqué le Samba Parisien par ses rodas de Samba de Raiz ! Le voila de retour en France après 7 ans pour une tournée et c’est tout naturellement qu’il a fait appel aux musiciens de Bem Brasil pour l’accompagner sur cette date unique à Marseille. A ne manquer sous aucun prétexte !! Repas Brésilien sur place avec l’association Abracem. Caldo de ervilha (soupe de pois) : 6€ Caldo de abóbora (soupe de courge) : 6€ Feijão tropeiro : 8€ La soirée se déroulera en deux parties. 18h : Conférence – table ronde autour de la capoeira.. Depuis 30 ans Pedrão pratique et effectue des recherches sur la capoeira Angola, il souhaite proposer aux pratiquants de Marseille un moment d’échange autour de ce sujet. 20h : Repas, moment de détente 20h30 : Roda de Samba PAF : à partir de 5€ Pedrão : Guitare et voix Laurent Yin : Cavaquinho – Choeurs Seba Yahia : Percussion – Choeurs Thibaut Guériaux : Percussions – Choeurs Louise Levayer : Pandeiro – Choeurs Grégoire Gérin : Clarinette – Percussions – Choeurs Plus d’informations au sujet de Pedrão et de sa carrière ci dessous. Liens vers ses CD, vidéo clips dans la discussion de l’évènement Après sept ans d’absence, Pedrão revient sur le sol français et rejoint à nouveau Os Metropolitanos, groupe mythique de samba qui animait la scène parisienne au début de la décennie dernière et jusqu’à 2014. Cette première aventure s’est achevée par la réalisation du film-documentaire “Samba Lumière”, réalisé par Pedrão Abib sur l’évolution de la samba à Paris, au regard de ceux qui la font vivre. Cette fois, Pedrão rejoint Bem Brasil pour présenter son album le plus récent avec un spectacle musical en forme de “Roda de Samba”. Le spectacle REVIRAVOLTA est basé sur l’album homonyme, sorti en 2020 pendant la pandémie, qui présente onze chansons originales du sambiste et compositeur Pedrão Abib, qui compte déjà cinq albums sortis dans sa carrière : A Festa do Divino de Mogi das Cruzes (2003), Samba de Botequim volume 1 (2009), Samba de Botequim volume 2 (2013), Festa no Botequim (2016), Canto a Meu Povo (2017). Pedrão est originaire de la ville de Mogi das Cruzes dans l’Etat de São Paulo, mais a choisi de vivre à Salvador, où il réside depuis 1993. Pedrão a aussi vécu à Lisbonne et à Paris, où il a effectué un travail artistique intense dans le domaine de la musique et du cinéma. À Salvador, Pedrão a fondé le Grupo Botequim avec lequel il évolue comme sambiste depuis 2006. Il est présent sur la scène culturelle de la ville avec la proposition de valoriser la samba traditionnelle brésilienne à travers des rodas de samba organisées dans divers espaces. Le spectacle REVIRAVOLTA naît du sentiment de la recherche de transformation, qui peut renvoyer au contexte socio-politique actuel que le spectacle dénonce, ainsi que dans les relations affectives au sein de la période dans laquelle nous vivons.

A Malicia 63 rue Marx Dormoy 13004 Marseille



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T18:00:00 2021-11-13T23:00:00