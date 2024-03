RODA DE SAMBA DE DUNGA DA VILA ISABEL La Marbrerie Montreuil, dimanche 10 mars 2024.

.Tout public. payant Sur place : 15 EUR

Prévente : 12 EUR

CONCERT – MUSIQUES BRÉSILIENNES

Préparez Vous ! Le 10 mars nous avons un rendez-vous à La Marbrerie à Montreuil. Ce lieu magnifique accueillera un super musicien de Rio de Janeiro, venu directement de la Vila Isabel et du Quintal do Zeca Pagodinho : Dunda de Vila Isabel

Roda de Samba avec ses super musiciens !

Dunga de Vila Isabel : chant, Cavaquinho ( @oficialdungadevilaisabel )

Roberto Moreno : chant, Cavaquinho ( @kayode_oficial )

Matheus Donato : guitare ( @matheusrvdonato )

Kayodê Encarnaçao: percussions ( @kayode_oficial )

Menandro Percussions (@menandrof )

Gugu : percussions ( @gugusoul08 )

+ Invités surprises !

+ DJ SET avec DJ çarava !

Dunga de Vila Isabel

Dunga est un chanteur et auteur-compositeur de Rio de Janeiro qui a grandi à Morro do Macaco et était membre de l’aile des passistas de l’école de samba G.R.E.S. Unidos de Vila Isabel.

Il a fait ses débuts sur le disque « Na aba do pagode », publié en 1987 par Emi-Odeon. Ce disque réunissait plusieurs nouveaux talents et a été l’un des plus grands succès de ce « Pau de sebo », comme on appelait ce type de recueil musical, généralement réalisé par des maisons de disques qui voulaient lancer certains de ces participants dans une carrière solo.

En 1987, dans le cadre du programme « Pagode » de Rede Globo, il sort son premier album solo, « Sem pintura », présenté par le compositeur Nei Lopes.

En 1989, il enregistre son deuxième disque.

En 1994, sa chanson « Coisa de comer » a été enregistrée avec succès par le groupe Batacotô.

En 1999, Paulinho Albuquerque a produit son troisième album, « Sedução », sur le label Velas, qui a également été présenté par le compositeur Nei Lopes, son partenaire et voisin. La même année, le CD « Um Natal de Samba » est sorti sur le même label. Sur ce disque, qui réunit divers compositeurs et interprètes, il interprète « Festa de luz », une chanson qu’il a coécrite avec Toninho Nascimento.

Fin 2000, Nei Lopes l’invite à jouer « Loura Luzia » (Dacreu et Nei Lopes) sur le disque de Nei Lopes « De letra & música », publié par le label Velas. L’année suivante, en 2001, il participe au disque « Quintal do Pagodinho », produit par Rildo Hora. La collection, conçue par Zeca Pagodinho et enregistrée en direct dans sa ferme de Xerém, comprend également d’autres compositeurs tels que Rixxah, Efson, Wilson das Neves et Luiz Grande, entre autres.

En 2011, sa composition inédite « Candeeiro da saudade », en partenariat avec le Bahianais Roque Ferreira, a été enregistrée par la chanteuse Thaís Macedo sur le CD « O dengo que a nega tem » (La dengue qu’elle a).

Axé pra quem é de axé! Saravá, DJ Çaravá!

Dans ses bagages, une proposition musicale qui transcende les frontières.

D’aprés la Casa LáLá de Artes,Çaravá est plus qu’un DJ. C’est un véritable autodidacte, explorateur musical, producteur et chercheur passionné. Son set, caractérisé par des sonorités afro-brésiliennes, des afrooves dionysiaques et des musiques brésiliennes contemporaines, a fait bouger la scène parisienne et au-delà.

Comme si ses précieuses contributions à la scène musicale parisienne ne s’arretent pas là, Çaravá a été l’une des attractions de la dernière édition du prestigieux festival Universo Paralello 27 – 03 janvier, dans le sud de Bahia. Il a également était parmi super artistes tels que Edson Gomes, Jonatjan Fer, Juçara Marçal et d’autres, à la dernière édition du Festival Oferendas ( Festival des offrandes ) à Salvador de Bahia, le 01 et le 02 février. Il a eu l’honneur d’ouvrir le spectacle de Criolo (@criolomc) à l’emblématique Studio de l’Ermitage à Ménilmontant-Belleville. Il a également collaboré à la production de Baluê, un festival qui a fait le tour de plusieurs villes françaises.

La Marbrerie 21 Rue Alexis Lepere 93100

