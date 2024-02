Roda de l’Ermitage – Luana Carla Studio de l’Ermitage Paris, dimanche 28 avril 2024.

Le dimanche 28 avril 2024

de 21h00 à 23h30

.Public adolescents adultes. payant Tarif sur place : 15 EUR

Prévente : 15 EUR

La Roda de l’Ermitage invite Luana Carla

Pour ce concert, les réservations en ligne sont vivement conseillées.

C’est dans une ambiance conviviale, comme au Brésil que six musicien(ne)s se retrouvent autour d’une table pour interpréter les plus grands classiques de la samba et quelques compositions personnelles qu’on jurerait écrites à Rio.

Entre leurs mains, un cavaquinho (petite guitare brésilienne), des percussions de toutes tailles et de toutes sortes, du tambourin (pandeiro) aux tambours (rebolo, tantam, repique de mão). Galvanisé, le public s’agite, s’excite, danse et frappe des mains.

Ne cherchez pas plus loin la recette de la liesse !

La prochaine Roda :

– 31 mars : Fernando Del Papa

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/roda-de-lermitage—luana-carla https://www.billetweb.fr/roda-de-lermitage-luana-carla

