Roda de choro Saou Saou Office de Tourisme du Val de Drôme Saou Catégories d’Évènement: Drôme

Saou

Roda de choro Saou, 28 janvier 2023, Saou Office de Tourisme du Val de Drôme Saou. Roda de choro 9 Place de l’Horloge Au Poney Fringant Saou Drôme Au Poney Fringant 9 Place de l’Horloge

2023-01-28 – 2023-01-28

Au Poney Fringant 9 Place de l’Horloge

Saou

Drôme Saou Un gros coup de chaleur dans le froid hivernal. Plus qu’un concert à proprement parler, c’est plutôt de la musique « du quotidien », au milieu de vous. On commence à l’entendre en discutant entre amis ; on finira debout à danser sur une plage brésilienne contact@auponeyfringant.fr +33 9 75 32 28 62 Au Poney Fringant 9 Place de l’Horloge Saou

dernière mise à jour : 2023-01-03 par Office de Tourisme du Val de Drôme

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Saou Autres Lieu Saou Adresse Saou Drôme Office de Tourisme du Val de Drôme Au Poney Fringant 9 Place de l'Horloge Ville Saou Office de Tourisme du Val de Drôme Saou lieuville Au Poney Fringant 9 Place de l'Horloge Saou Departement Drôme

Saou Saou Office de Tourisme du Val de Drôme Saou Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saou-office-de-tourisme-du-val-de-drome-saou/

Roda de choro Saou 2023-01-28 was last modified: by Roda de choro Saou Saou 28 janvier 2023 9 place de l'horloge Au Poney Fringant Saou Drôme Drôme Office de Tourisme du Val de Drôme Saou Saou, Drôme

Saou Office de Tourisme du Val de Drôme Saou Drôme