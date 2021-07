Roda de Choro Bibliothèque Méjanes, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Aix-en-Provence.

Roda de Choro

Bibliothèque Méjanes, le vendredi 16 juillet à 19:00

A la fois familier et exotique, le Choro est une musique brésilienne populaire, vivante et chaleureuse. Dans une Roda, le public entoure les musiciens, qui sont attablés comme pour une partie de cartes, et les initiés sont invités à agrandir le cercle… Claire Luzi et Cristiano Nascimento, directeurs artistiques de la Compagnie La Roda, invitent chaleureusement les musiciens souhaitant participer à cette Roda à se manifester afin de préparer cette rencontre pour que chacun trouve sa place et passe un moment agréable! Nous avons hâte de retrouver les vieux compères, accueillir les nouveaux venus, et retrouver le public! Contactez-nous pour entrer dans la ronde des musiciens! [direction.artistique@laroda.fr](mailto:direction.artistique@laroda.fr) Infos pratiques: Bibliothèque Méjanes 8/10 rue des Allumettes 13100 Aix-en-Provence Entrée libre

♫♫♫

