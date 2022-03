Roda de Choro Aglaé & Sidonie, 8 mars 2022, Marseille.

Roda de Choro

Aglaé & Sidonie, le mardi 8 mars à 18:00

Une Roda de Choro c’est l’art de l’écoute. L’art de faire silence pour se connecter au discours musical proposé, dépouiller son esprit de l’incessant et oppressant blabla des pensées et le laisser se faire emporter dans un propos narratif fait de douce réverie et de bonheur transcendantal. C’est aussi est une rencontre informelle de musiciens passionnés par la pratique du magnifique répertoire du Choro, un style de musique instrumental incontournable et très populaire au Brésil qui aborde de nombreux rythmes (choro, samba, polca, maxixe, valse, baião, frevo, etc…). C’est donc un moment de pratique musicale collective et de connexion avec la musique dans un cadre de silence et d’écoute. A Marseille, la Roda de Choro a lieu les mardis soirs, dans un lieu différent chaque semaine, permettant une pratique régulière aux musiciens amateurs avec notamment la participation des élèves des ateliers de choro de l’association La Sincopada, le tout coordonné par Seba Yahia (mandoline). Caractérisé par une incomparable richesse mélodique habillée de swing brésilien, la pratique du choro se fait sans partition ni amplification et dans le silence pour une exécution et une écoute optimale. C’est pour le public une merveilleuse expérience de connexion avec la créativité des musiciens et d’appréciation des timbres acoustiques des différents instruments présents, dans un cadre musical très riche et varié. Parfois mélancolique, parfois irrésistiblement sautillant et jubilatoire, plein de malice et de sensibilité, le choro est une occasion pour les pratiquants et les auditeurs de s’évader en poésie du fracas ininterrompu du monde moderne. Pour en savoir plus sur le déroulement et les codes d’une, Roda de Choro, vous pouvez consulter le texte “La Roda de Choro kézako” qui répondra à toutes vos questions et vous fera passer le temps d’un trajet en bus ou métro agréablement. Il est situé à la fin du descriptif de cet évènement (un peu plus bas donc). Venez vous délecter de ces mélodies pour un apéro dinatoire tout en douceur et en subtilité. Le choro vous intéresse ? Vous êtes instrumentiste et vous souhaiteriez apprendre ? Vous aimeriez participer à la roda de choro ? Apprendre la musique brésilienne ? Venez en toucher un mot à Seba (mandoline) ou allez faire un tour sur la page de l’association La Sincopada Aglaé & Sidonie accueille désormais deux”roda de Choro par mois” Boissons et petite restauration sur place. Les prix ne sont pas majorés. Pass sanitaire demandé.

Entrée libre

♫♫♫

Aglaé & Sidonie 18 rue Beauvau, 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



