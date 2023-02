ROD TAYLOR TIANO LA GRANGE A MUSIQUE CREIL Catégories d’Évènement: Creil

ROD TAYLOR TIANO LA GRANGE A MUSIQUE, 18 février 2023, CREIL. Un spectacle à la date du 2023-02-18 à 20:30. Tarif : 17.8 à 17.8 euros. LA VILLE DE CREIL (L-D-21-6253 / 7275 / 7276) PRESENTE Légendaire chanteur rasta, Rod Taylor a marqué de son empreinte le répertoire du reggae jamaïcain. Acteur incontestable du "roots & culture" depuis les 70's il peut se targuer d'avoir un morceau qui figure dans le top 100 des plus belles chansons reggae de tous les temps (His Imperial Majesty). En 2011, son titre «Mister Money Man» apparaitra même dans la BO de Breaking Bad. Il sera accompagné par les Toulousains du Positive Roots Band, l'un des meilleurs backing band français. Après plus de 10 ans à la tête de Positiv' Sight, Tiano prend un nouvel envol avec de nouveaux compagnons de scène. Acoustique, électrique, cuivré, doux ou énervé, il fusionne habilement roots, groove et chanson française.

