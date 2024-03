ROD TAYLOR + BIJO La Cave Argenteuil, samedi 6 avril 2024.

ROD TAYLOR + BIJO Festival PassWorld – Voyage musical en Val d’Oise Samedi 6 avril, 20h30 La Cave 15 € / 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T20:30:00+02:00 – 2024-04-06T23:00:00+02:00

Fin : 2024-04-06T20:30:00+02:00 – 2024-04-06T23:00:00+02:00

ROD TAYLOR & THE POSITIVE ROOTS BAND

Rod Taylor est une légende vivante du rasta jamaïcain dont le classique « His imperial majesty » figure en bonne et due forme des plus belles chansons reggae de tous les temps.

Rod Taylor a vécu la période glorieuse du Roots; Culture des 70’s. Enregistrant pour Ossie Hibbert, Bertram Brown, Mickey Dread, Linval Thompson, Channel One, Henry Junjo Lawes ou plus récemment pour Vibronics, Mixman, Jah Warrior et Mad Professor, il demeure une référence incontestée dans le monde du reggae ska dub. Il sera accompagné par les Toulousains du Positive Roots Band, l’un des meilleurs backing band français.

BIJO

Première partie

C’est avec l’expérience de ses anciens projets reconnus dans le Val d’Oise où il grandit (7AC groupe de reggae) et Discré (projet rap), qu’il aborde son nouveau projet. Il fait ses armes dans la musique au conservatoire à l’âge de 6 ans. Ce chemin de vie va développer chez BIJO un amour inconditionnel pour les harmonies, caractérisant la musicalité de tous ses morceaux.

Ses influences sont diverses et variées : il pioche aussi bien dans du Biga*Ranx que dans du Chronixx en passant par Nemir. Pour sûr, il ne s’enferme pas dans une couleur précise et s’essaye notamment sur les riddims jamaïcains qui le font vibrer. Autant dire qu’il aime le reggae dans toutes ses formes. Avec ses textes ciselés, son phrasé dansant et sa voix enraillée, il saura vous convaincre sur scène ou dans vos écouteurs.

▬ EN SAVOIR PLUS

Ouverture des portes à 20h00

Concert Debout

▶︎ Tarif normal : 15 €

▶︎ Tarifs réduit : 12 €

▶︎ Tarif – de 26 ans : 10 €

▶︎ Tarif – de 12 ans : 5 €

▶︎ Réservations : https://argenteuil.notre-billetterie.fr/billets?seance=28907&site=cave&fbclid=IwAR3DC87zrlUa_6wZho9vkjmbxOK5MtUD_bgl-8eCjSsXtOcaASKdD2Pd1e4

▬ ADRESSE

La Cave

107 rue Paul-Vaillant-Couturier

95100 Argenteuil

En train : Ligne J (à 10 min. de Paris Saint-Lazare)

En voiture : parking à proximité

En vélib’ : station à 15 secondes

