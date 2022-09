Rod en concert Labergement-Sainte-Marie Labergement-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Doubs

Labergement-Sainte-Marie

Rod en concert Labergement-Sainte-Marie, 7 octobre 2022, Labergement-Sainte-Marie. Rod en concert

Le Velobar Labergement-Sainte-Marie Doubs

2022-10-07 17:00:00 – 2022-10-07 23:00:00 Labergement-Sainte-Marie

Doubs Labergement-Sainte-Marie EUR 0 0 Ouverture à 17h00, début du concert à 21h00.

Rod Barthet est un chanteur guitariste Français né a Pontarlier dans le Haut-Doubs en Franche Comté. https://www.rod-barthet.com/ Labergement-Sainte-Marie

dernière mise à jour : 2022-09-21 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Labergement-Sainte-Marie Autres Lieu Labergement-Sainte-Marie Adresse Le Velobar Labergement-Sainte-Marie Doubs Ville Labergement-Sainte-Marie lieuville Labergement-Sainte-Marie Departement Doubs

Labergement-Sainte-Marie Labergement-Sainte-Marie Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/labergement-sainte-marie/

Rod en concert Labergement-Sainte-Marie 2022-10-07 was last modified: by Rod en concert Labergement-Sainte-Marie Labergement-Sainte-Marie 7 octobre 2022 Doubs Labergement-Sainte-Marie Le Velobar Labergement-Sainte-Marie Doubs

Labergement-Sainte-Marie Doubs