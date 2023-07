Ardenne trace de Trail Rocroi, 11 juillet 2023, Rocroi.

Rocroi,Ardennes

De la cité étoilée de Rocroy à la vallée de la Semoy, découvrez le territoire Vallées et Plateau d’Ardenne qui rassemble quelques uns des plus beaux joyaux des Ardennes. Les activités sportives proposées à travers le portail Ardenne Sports Nature vous emmèneront à la découverte de ce territoire empreint d’histoire et de légendes, à la faune et à la flore exceptionnelles, idéal pour les amoureux de la nature !.

Rocroi 08230 Ardennes Grand Est



From the starry city of Rocroy to the valley of the Semoy, discover the territory of the Vallées et Plateau d’Ardenne which gathers some of the most beautiful jewels of the Ardennes. The sports activities offered through the Ardenne Sports Nature portal will take you on a journey of discovery of this territory steeped in history and legends, with its exceptional fauna and flora, ideal for nature lovers!

Desde la ciudad estrellada de Rocroy hasta el valle del Semoy, descubra el territorio de Vallées et Plateau d’Ardenne que reúne algunas de las más bellas joyas de las Ardenas. Las actividades deportivas que ofrece el portal Ardenne Sports Nature le llevarán a descubrir este territorio cargado de historia y leyendas, con una fauna y flora excepcionales, ¡ideal para los amantes de la naturaleza!

Von der Sternenstadt Rocroy bis zum Semoy-Tal: Entdecken Sie das Gebiet Vallées et Plateau d’Ardenne, das einige der schönsten Juwelen der Ardennen vereint. Die sportlichen Aktivitäten, die über das Portal Ardenne Sports Nature angeboten werden, führen Sie auf eine Entdeckungsreise durch dieses von Geschichte und Legenden geprägte Gebiet mit seiner außergewöhnlichen Flora und Fauna, das ideal für Naturliebhaber ist!

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme