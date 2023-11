Soirée dansante de Sainte Cécile Rocroi, 25 novembre 2023, Rocroi.

Rocroi,Ardennes

19h à l’église de Rocroi et sera suivie d’un repas dansant à la salle Nevers.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . .

Rocroi 08230 Ardennes Grand Est



7pm at Rocroi church, followed by a dinner-dance at the Salle Nevers

19.00 h en la iglesia de Rocroi, seguida de cena y baile en la Salle Nevers

19 Uhr in der Kirche von Rocroi und wird von einem Tanzessen in der Salle Nevers gefolgt

Mise à jour le 2023-10-25 par Ardennes Tourisme