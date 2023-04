Corrida des Remparts, 18 août 2023, Rocroi.

Venez vous faufiler dans les rues pavées de la cité fortifiée, arpenter les remparts, foncer dans la poterne… Une course atypique vous attend ! Venez avec votre enthousiasme sportif et votre bonne humeur. La fête foraine, avec musique et petite restauration, vous permettront de finir la soirée dans une chouette ambiance. Vous pouvez venir en famille dès 17h pour en profiter ! Un agréable moment à passer dans la jolie ville étoile, aux fortifications originales: Rocroy..

2023-08-18

Rocroi 08230 Ardennes Grand Est



Come and wander through the cobbled streets of the fortified city, walk along the ramparts, go through the postern… An atypical race awaits you! Come with your sporting enthusiasm and your good mood. The funfair, with music and small restaurants, will allow you to finish the evening in a nice atmosphere. You can come with your family from 5pm to enjoy it! A pleasant moment to spend in the pretty star city, with its original fortifications: Rocroy.

Recorra las calles empedradas de la ciudad fortificada, camine a lo largo de las murallas y entre en el pórtico… ¡Te espera una carrera atípica! Venga con su entusiasmo deportivo y su buen humor. El parque de atracciones, con música y pequeños restaurantes, le permitirá terminar la velada en un gran ambiente. Puede venir con su familia a partir de las 17.00 horas para disfrutarlo Un momento agradable para pasar en la bella ciudad estrella con sus fortificaciones originales: Rocroy.

Schleichen Sie sich durch die gepflasterten Straßen der befestigten Stadt, durchstreifen Sie die Stadtmauern, rasen Sie durch die Poterne… Ein atypisches Rennen erwartet Sie! Bringen Sie Ihren sportlichen Enthusiasmus und Ihre gute Laune mit. Der Jahrmarkt mit Musik und kleinen Snacks sorgt dafür, dass Sie den Abend in einer tollen Atmosphäre ausklingen lassen können. Sie können ab 17 Uhr mit der ganzen Familie kommen, um das Angebot zu nutzen! Eine schöne Zeit in der hübschen Sternstadt mit den originellen Festungsanlagen: Rocroy.

