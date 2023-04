Les oiseaux de la Vallée de la Misère Parking de l’Arsenal, 16 avril 2023, Rocroi.

Profitons de parcourir cette vallée composée de bois de feuillus et de résineux, de prairies et de haies, pour aller à la rencontre des oiseaux du moment. Les sédentaires se préparent à nicher, les premiers migrateurs sont de retour..

Parking de l’Arsenal

Rocroi 08230 Ardennes Grand Est



Let’s take advantage of this valley composed of deciduous and coniferous woods, meadows and hedges, to go and meet the birds of the moment. The sedentary ones are getting ready to nest, the first migrants are back.

Aprovechemos este valle formado por bosques caducifolios y de coníferas, prados y setos, para ir al encuentro de las aves del momento. Los sedentarios se preparan para anidar, los primeros migrantes están de vuelta.

Nutzen wir die Gelegenheit, durch dieses aus Laub- und Nadelwäldern, Wiesen und Hecken bestehende Tal zu wandern, um die aktuellen Vögel zu beobachten. Die Sesshaften bereiten sich auf das Nisten vor, die ersten Zugvögel sind zurück.

