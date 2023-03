Les Larris de Baybelle au naturel ! Rocquemont Rocquemont Catégories d’Évènement: Oise

Rocquemont

Les Larris de Baybelle au naturel !, 11 juin 2023, Rocquemont

2023-06-11 09:00:00

Oise Rocquemont . Chaussez jumelles et bâton de marche pour suivre le pas de notre conservateur bénévole local qui vous dévoilera un de ces terrains de prospection favoris… A découvrir ou redécouvrir encore ! Prévoir des chaussures de marche, des jumelles et un appareil photo. Inscription auprès du Conservateur bénévole Thierry Decouttère au 06 71 30 69 62. +33 6 71 30 69 62 Rocquemont

