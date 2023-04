Les mystères de l’hibernation Rue de la Mairie, 25 octobre 2023, Rocquefort.

Hiberner ou hiverner ? Migrer ou rester sur place ? Les animaux ont tous leurs propres techniques pour passer l’hiver. En famille et surtout en équipe, venez découvrir les différentes stratégies du règne animal pour passer la plus dure des périodes de l’année. Jeux de réflexions et d’équipe pour les petits comme pour les grands… Le CHENE vous réserve bien des surprises !

Pour toute la famille, à partir de 6 ans..

2023-10-25 à 14:30:00 ; fin : 2023-10-25 16:30:00. .

Rue de la Mairie Salle des fêtes

Rocquefort 76640 Seine-Maritime Normandie



Hibernate or winter? Migrate or stay put? Animals all have their own techniques to get through the winter. As a family and especially as a team, come and discover the different strategies of the animal kingdom to get through the hardest time of the year. Games of reflection and teamwork for young and old alike? The CHENE has many surprises in store for you!

For the whole family, from 6 years old.

¿Hibernar o invernar? ¿Migrar o quedarse? Todos los animales tienen sus propias técnicas para pasar el invierno. En familia y, sobre todo, en equipo, ven a descubrir las diferentes estrategias del reino animal para superar la época más dura del año. Juegos de reflexión y de equipo para grandes y pequeños? La CHENE te reserva muchas sorpresas

Para toda la familia, a partir de 6 años.

Überwintern oder überwintern? Wandern oder an Ort und Stelle bleiben? Die Tiere haben alle ihre eigenen Techniken, um den Winter zu überstehen. Entdecken Sie mit Ihrer Familie und vor allem im Team die verschiedenen Strategien des Tierreichs, um die härteste Zeit des Jahres zu überstehen. Denk- und Teamspiele für Groß und Klein? Die EICHE hält viele Überraschungen für Sie bereit!

Für die ganze Familie, ab 6 Jahren.

