Sortie champignons Rue de la Mairie, 14 octobre 2023, Rocquefort.

Accompagnés par Alain DELANNOY, mycologue bénévole, saisissez l’occasion de venir découvrir et comprendre, sans danger, le patrimoine naturel et gastronomique français des champignons !

A partir de 14 ans. Une partie du parcours est vallonnée. Emportez vos bottes, couteau et panier..

2023-10-14 à 14:30:00 ; fin : 2023-10-14 16:30:00. .

Rue de la Mairie Salle des fêtes

Rocquefort 76640 Seine-Maritime Normandie



Accompanied by Alain DELANNOY, volunteer mycologist, take the opportunity to discover and understand, without danger, the natural and gastronomic French heritage of mushrooms!

From 14 years old. Part of the route is hilly. Bring your boots, knife and basket.

Acompañado por Alain DELANNOY, micólogo voluntario, ¡aproveche la oportunidad de descubrir y comprender, sin peligro, el patrimonio natural y gastronómico francés de las setas!

A partir de 14 años. Parte del recorrido es accidentado. Traiga sus botas, cuchillo y cesta.

Begleitet von Alain DELANNOY, einem ehrenamtlichen Mykologen, haben Sie die Gelegenheit, das französische Natur- und Gastronomieerbe der Pilze gefahrlos zu entdecken und zu verstehen!

Ab einem Alter von 14 Jahren. Ein Teil der Strecke ist hügelig. Nehmen Sie Stiefel, Messer und Korb mit.

