Rand’Eau Salle des fêtes, 21 juin 2023, Rocquefort.

Savez-vous d’où vient l’eau potable de notre territoire ? Vient-elle de la rivière la Durdent, d’une nappe phréatique ? Peut-on directement la boire, faut-il la traiter ? Où est-elle stockée ? Comment la protéger et éviter les pollutions ? Voici toute une série de questions auxquelles Marie-Sophie BETTE et Ghislain RABODON, animateurs au Syndicat d’Eau et d’Assainissement du Caux Central, nous répondront lors de cette balade pédagogique. N’oubliez pas votre gourde !

Pour toute la famille, enfants à partir de 4 ans. Parcours d’environ 3 km.

Départ de la salle des fêtes « Roncaro » (Héricourt-en-Caux)..

2023-06-21 à 14:30:00 ; fin : 2023-06-21 16:30:00. .

Salle des fêtes

Rocquefort 76640 Seine-Maritime Normandie



Do you know where the drinking water of our territory comes from? Does it come from the river Durdent, from a groundwater table? Can we drink it directly, do we have to treat it? Where is it stored? How can we protect it and avoid pollution? Here is a whole series of questions that Marie-Sophie BETTE and Ghislain RABODON, animators of the Syndicat d’Eau et d’Assainissement du Caux Central, will answer during this educational walk. Don’t forget your water bottle!

For the whole family, children from 4 years old. Route of about 3 km.

Departure from the village hall » Roncaro » (Héricourt-en-Caux).

¿Sabe de dónde procede el agua potable de nuestra zona? ¿Viene del río Durdent, de una capa freática? ¿Podemos beberla directamente o hay que tratarla? ¿Dónde se almacena? ¿Cómo podemos protegerla y evitar la contaminación? Toda una serie de preguntas a las que responderán Marie-Sophie BETTE y Ghislain RABODON, animadores del Sindicato de Agua y Saneamiento de Caux Central, durante este paseo didáctico. ¡No olvides tu botella de agua!

Para toda la familia, niños a partir de 4 años. Recorrido de unos 3 km.

Salida de la sala de fiestas « Roncaro » (Héricourt-en-Caux).

Wissen Sie, woher das Trinkwasser in unserem Gebiet kommt? Kommt es aus dem Fluss Durdent oder aus dem Grundwasser? Kann man es direkt trinken oder muss es aufbereitet werden? Wo wird es gelagert? Wie kann man es schützen und Verschmutzungen vermeiden? Marie-Sophie BETTE und Ghislain RABODON, Animateure des Wasser- und Abwasserverbands Syndicat d’Eau et d’Assainissement du Caux Central, werden uns auf diesem pädagogischen Spaziergang Antworten auf diese Fragen geben. Vergessen Sie Ihre Trinkflasche nicht!

Für die ganze Familie, Kinder ab 4 Jahren. Strecke von ca. 3 km.

Start am Festsaal « Roncaro » (Héricourt-en-Caux).

