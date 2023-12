PRINTEMPS DES POETES Rocles, 3 décembre 2023, Rocles.

Rocles,Lozère

Le Printemps des poètes se déroule du 9 au 25 mars 2024. Cette manifestation nationale et internationale a pour vocation de sensibiliser à la poésie sous toutes ses formes. En 2024, pour ses 25 ans, le thème est « La Grâce ».

PROGRAMME A VENIR….

2024-03-15 fin : 2024-03-15 . EUR.

Rocles 48300 Lozère Occitanie



Printemps des poètes runs from March 9 to 25, 2024. This national and international event aims to raise awareness of poetry in all its forms. In 2024, for its 25th anniversary, the theme is « Grace ».

PROGRAM TO COME…

Printemps des poètes se celebra del 9 al 25 de marzo de 2024. El objetivo de este acontecimiento nacional e internacional es dar a conocer la poesía en todas sus formas. En 2024, con motivo de su 25º aniversario, el tema será « La Gracia ».

PRÓXIMO PROGRAMA…

Der Printemps des poètes findet vom 9. bis zum 25. März 2024 statt. Diese nationale und internationale Veranstaltung soll das Bewusstsein für die Poesie in all ihren Formen schärfen. Im Jahr 2024, anlässlich seines 25-jährigen Bestehens, lautet das Thema « La Grâce » (Die Gnade).

KOMMENDES PROGRAMM…

Mise à jour le 2023-12-01 par 48 – OT Langogne