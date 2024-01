CONTES ET RENCONTRES – MA GRAND-MÈRE EST UNE SORCIÈRE – CHANTAL FERRIER Rocles, mardi 13 février 2024.

Rocles Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-13 20:30:00

fin : 2024-02-13

Contes et Rencontres est un festival ancré sur le territoire et qui doit son succès au travail quotidien des Foyers ruraux, et à tous les acteurs locaux partenaires.

Chantal Ferrier raconte des histoires pour porter la parole des femmes qui étaient là avant elle, de sa famille, de son entourage ou de son village de Lozère.

Toutes ces femmes de l’ombre qui nous ont éclairés par leur bon sens, leur savoir,

leurs silences, leur souffrance, leur courage. Celles à qui l’on a dit souvent

Taisa-te alors qu’elles avaient tant de choses à nous apprendre.

Elle leur doit sa place et sa liberté, elle est une sorcière comme les autres .

Elle mêle trois contes de Roger Lagrave aux récits qu’elle a écrits sur cette transmission

et cette reconnaissance avec quelques passages en occitan.

La représentation sera suivie d’un pot de l’amitié.

Spectacle co-accueilli avec le Foyer rural de Rocles.

Rocles 48300 Lozère Occitanie



