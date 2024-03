ROCKY ROADS La Scène Aix-en-Provence, samedi 16 mars 2024.

ROCKY ROADS ♫♫♫ Samedi 16 mars, 19h00 La Scène Entrée libre

Soirée St Patrick ! Avec le groupe live « Rocky Roads »

17 h : Ouverture des portes

19h00 : The IRISH STEW of TITOU & LULU

Pour cette soirée a thème, Titou & Lulu revisite le célèbre ragout Irish Stew, à la Guiness ! 10 € la part !

20h30 : ROCKY ROADS Music band

Pub and Honkytonk Songs. Les roots de la musique irlandaise et américaine, et plus si affinités…

https://www.facebook.com/RockyRoads13

_____________________________________________________________

