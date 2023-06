RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION – Quartier Amédée Saint-Germain Rockschool Barbey Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

RÉUNION PUBLIQUE D'INFORMATION – Quartier Amédée Saint-Germain

Mardi 20 juin, 18h30
Rockschool Barbey

Entrée libre

RÉUNION PUBLIQUE D'INFORMATION
Quartier Amédée Saint-Germain (secteur sud)

Quartier Amédée Saint-Germain (secteur sud)

Venez échanger et poser vos questions sur le projet urbain. ?️ Le 20 juin 2023 à 18h30

Rockschool Barbey, 18 Cr Barbey 33800 Bordeaux

Arrêts Tauzia ou Bordeaux Saint-Jean – Tram C et D
Arrêt Billaudel – Bus 9 et 11

2023-06-20T18:30:00+02:00 – 2023-06-20T21:00:00+02:00

