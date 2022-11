San Salvador Festival TrafiK au Rocksane de Bergerac Rocksane, Bergerac (24), 17 novembre 2022, .

6 – 13 €

avec San Salvador

Tarif : Réduit : 6€ | Plein tarif : 13€

SAN SALVADOR > festival [TrafiK]*

San Salvador : San Salvador n’est pas un concert de musique d’îles lointaines… San Salvador c’est un concert radical chanté à six voix, deux toms, douze mains et un tambourin. Alliant l’énergie et la poésie brute des musiques populaires à une orchestration savante, le concert est l’alchimie subtile d’harmonies vocales douces et hypnotiques sauvagement balayées par une rythmique implacable. Il en résulte un moment déroutant dans un mix entre tragique et joyeux, d’une rare intensité ; dansant et chaleureux ; hyper-rythmiques et haletant.

Festival [TrafiK]* : Entre fait divers et récit de territoire, [TrafiK]* se joue de la fiction comme d’une fable, ressuscitant icônes du rock des années 90 et figures historiques de nos manuels scolaires … sans oublier de convoquer l’énergie vitale des polyphonies de San Salvador. [TrafiK]* 2022 témoigne, pour sa 11e édition, de la vitalité de la création contemporaine en Nouvelle-Aquitaine.

