ROCKS DE L’AVENT AU VAL-D’AJOL Le Val-d’Ajol, 1 décembre 2022, Le Val-d'Ajol.

ROCKS DE L’AVENT AU VAL-D’AJOL

Centre-ville Le Val-d’Ajol Vosges

2022-12-01 10:00:00 10:00:00 – 2022-12-24

Hohoho, Noël approche à grands pas. La magie Love On The Rocks, des fêtes de fin d’année, va envahir les rues avec des milliers de cailloux dispersés pour la plus grande joie de tous!

Tout comme l’année dernière un évènement Love On The Rocks se prépare au Val d’Ajol, « Les Rocks de l’Avent », évènement organisé par Patricia, administratrice sur le groupe LOTR Lorraine. Elle sera pour l’occasion appuyée par divers sponsors (voir l’affiche).

Un caillou par jour, à la date du jour (Rocks de l’Avent) et beaucoup d’autres seront cachés du 1er au 24 décembre.

Certains rocks de l’Avent seront gagnants, les cadeaux seront à retirer auprès de nos partenaires, cités sur l’affiche.

Hohoho, ouvrez bien l’œil durant cette période!

Vous voulez en savoir plus? Rendez-vous sur Love On The Rocks ® – Lorraine (lotr 54-55-57-88)

+33 6 83 98 21 50 https://associationloveontherocks.com/

Patricia Lambert

