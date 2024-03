Rock’N’Roll & Vieilles Bagnoles Rosheim, dimanche 5 mai 2024.

Un événement festif et convivial avec une exposition de véhicules anciens, concerts et barbecue.

Se rincer l’oeil devant une exposition de vieilles carrosseries, se remplir l’estomac autour d’un bon barbecue par le handball club de Bischoffsheim et bouger sur la piste de danse du Schnakeloch tout au long de la journée :

– 11h30 Roney Butch

– 14h Rumble

-16h30 Donat Bruckert & Midnight Blues

– 19h Tsalemols

Les propriétaires de véhicules anciens auront la possibilité d’exposer leurs merveilles, qu’ils n’hésitent pas à prendre contact avec l’équipe du Schnakeloch par Facebook ou par téléphone. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 11:30:00

fin : 2024-05-05 21:00:00

Rue du Neuland

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est schnakeloch@gmail.com

L’événement Rock’N’Roll & Vieilles Bagnoles Rosheim a été mis à jour le 2024-03-11 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile