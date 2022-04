Rock’N’Roll & Vieilles Bagnoles Rosheim Rosheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Rosheim Bas-Rhin Pour ce premier week-end de retrouvailles, l’équipe du bar éphémère a le plaisir de vous accueillir avec un événement festif et convivial. Au programme: Exposition de véhicules anciens (entrée libre) et barbecue à partir de 11h. Concerts de rock, rockabilly, blues et country à partir de 14h. Un événement festif et convivial avec une exposition de véhicules anciens, concerts et barbecue. +33 7 69 46 73 58 Pour ce premier week-end de retrouvailles, l’équipe du bar éphémère a le plaisir de vous accueillir avec un événement festif et convivial. Au programme: Exposition de véhicules anciens (entrée libre) et barbecue à partir de 11h. Concerts de rock, rockabilly, blues et country à partir de 14h. Rosheim

