2023-05-27 10:00:00 – 2023-05-30 01:00:00

Organisé par l'association Cap Events, le « Rock'n Wheels Classic » est un festival qui existe depuis 2018. Implanté ses deux premières années à Beuzec Cap-Sizun et après deux années mis à l'arrêt suite à la pandémie de CoVid19, il renait à Plouhinec (29) pour sa troisième édition en 2022. Les 27, 28 et 29 mai 2022, près de 4500 personnes se sont déplacées pour vivre dans une ambiance rock au temps des années 60-70 'rétro US'. Plus de 50 exposants ont répondu présent, venus de toute la France pour présenter leur univers rétro ou custom. Les groupes de musiques orientés rockabilly sont venus partager la scène (Grease Rocker, The Bufford, Gasoline…), six food trucks étaient présents pour satisfaire tous les palais avec leurs horizons culinaires de différents pays. De nombreuses voitures américaines et motos étaient exposées sur l'ensemble du terrain. Mais le Rock'n Wheels n'est pas qu'une aventure rock'n roll. C'est aussi une aventure de cœur pour ceux qui ont le plus besoin d'aide. Cap Events reverse une partie de ses bénéfices à l'association « La Famille » qui s'occupe d'enfants victimes de maltraitance ainsi qu'à la SPA de Plouhinec. Lors de cette dernière édition, les participants du concours miss et mister Rock'n Wheels ont d'ailleurs pu défiler avec les chiens de la SPA présentés à l'adoption. La quatrième édition est dans les starting block, l'idée est de grandir en qualité, avec une programmation inédite en Bretagne.

