Rock’n jump adventure – Vacances à la verticales : 5 jours dans le Jura Saint-Claude, 4 mars 2022, Saint-Claude.

Rock’n jump adventure – Vacances à la verticales : 5 jours dans le Jura Saint-Claude

2022-03-04 – 2022-03-08

Saint-Claude Jura Saint-Claude

EUR 570 Rock’n jump adventure – Vacances à la verticales : 5 jours dans le Jura

Du 4 juillet au 8 juillet ou du 11 au 15 juillet.

Horaires Départ Annecy (74) à 8h00 Et retour Annecy (74) à 17h30

Faites découvrir le Jura à votre enfant avec les camps Vacances Verticales. La montagne pour tous pendant les vacances d’été !

Lieu Montagnes du Jura – Falaises d’escalade, Via Ferrata autours de Moirans en Montagne & canyoning à Saint Claude

Prévoir chaussures de sport (baskets ou rando), petit sac à dos, bouteilles d’eau, et matériel individuel d’escalade si possible.

Voir le matériel à prévoir.

Une tente, un duvet chaud, trousse de toilette, nourriture pour 4 jours (pique-niques / repas du soirs / petits déjeuners)

Niveau Camp Vacances Verticales ouvert aux ados de 10 à 18 ans

Tarifs : 570€

LE PRIX COMPREND : L’encadrement, le matériel collectif pour les activités, le matériel individuel si nécessaire, le transport depuis Annecy (74).

Le transports, l’hébergement, les repas, une assurance via la licence et l’adhésion au club d’escalade MOUSKIFF.

LE PRIX NE COMPREND PAS : Pour tous les stages, les frais médicaux et pharmaceutiques pouvant survenir durant le séjour, ainsi que l’assurance en responsabilité civile et individuelle accident concernant la pratique de l’escalade et du canyoning (souscription complémentaire à une assurance rapatriement).

contact@rnjav.com https://www.rockn-jump-adventure.com/accueil/voyages-stages-escalade-canyoning-via-ferrata/stages-jeunes-enfant-vacances-escalade-viaferrata-canyoning/vacances-verticales-camp-ado-escalade-canyoning-jura/

Saint-Claude

