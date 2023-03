Rock’N Horses – Jumping CSI*** et concerts Rue du Montarlier Courlans Courlans Catégories d’Évènement: Courlans

Jura

Rock’N Horses – Jumping CSI*** et concerts Rue du Montarlier, 28 juillet 2023, Courlans Courlans. Rock’N Horses – Jumping CSI*** et concerts La Jument Verte Rue du Montarlier Courlans Jura Rue du Montarlier La Jument Verte

2023-07-28 – 2023-08-05

Rue du Montarlier La Jument Verte

Courlans

Jura Courlans Jumping : 28/28/29/30 juillet 2023

Spectacles équestres 28 et 29 juillet 2023

Concerts 4 et 5 août 2023 Vendredi 4 août :

– CHICO et les gypsies

– La Caravane Passe (officiel)

– Pocketfull of funk Samedi 5 août :

– Hubert-Felix Thiefaine

– Axel Bauer

– Dom Ferrer Accueil Rue du Montarlier La Jument Verte Courlans

dernière mise à jour : 2023-03-02 par

Détails Catégories d’Évènement: Courlans, Jura Autres Lieu Courlans Adresse Courlans Jura Rue du Montarlier La Jument Verte Ville Courlans Courlans Departement Jura Lieu Ville Rue du Montarlier La Jument Verte Courlans

Courlans Courlans Courlans Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/courlans courlans/

Rock’N Horses – Jumping CSI*** et concerts Rue du Montarlier 2023-07-28 was last modified: by Rock’N Horses – Jumping CSI*** et concerts Rue du Montarlier Courlans 28 juillet 2023 Courlans Jura La Jument Verte Rue du Montarlier Courlans Jura Rue du Montarlier Courlans

Courlans Courlans Jura