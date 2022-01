Rock’n Cité Cité de la musique, 29 mars 2022, Marseille.

Rock’n Cité

Cité de la musique, le mardi 29 mars à 20:30

Une nouvelle occasion de rencontres et d’échanges entre élèves et enseignants sur scène. Jouer ensemble et donner le ton jazz, rock, métal, pop, blues, funk… Pour faire vibrer le public. Soirées électriques et éclectiques ! Avec les élèves du département jazz et musiques actuelles dirigés par : Gilles ALAMEL, José ASSA, Nicolas AUREILLE, Christian BON, Joseph CRIMI, Jean François KELLNER, Yves LAPLANE, Alain RAGEOT, Patrick SEMINOR et Edouard THOMMERET Pass sanitaire – Concerts et Spectacles Conformément aux dispositions gouvernementales, l’accès aux lieux culturels est conditionné depuis le 21 juillet au pass sanitaire pour les adultes de plus de 18 ans.

Entrée libre

Cité de la musique 4 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-29T20:30:00 2022-03-29T22:30:00