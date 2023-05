Festival de la Chanson à Texte de Montcuq 2023: Café chantant Rocking Horse, 20 juillet 2023, Montcuq-en-Quercy-Blanc.

Montcuq-en-Quercy-Blanc,Lot

Trois après-midis de rang, six artistes, amateurs, semi-professionnels, voire professionnels, vont se succéder chaque jour, de 16h30 à 18 heures, en contrebas de la terrasse du café le Rocking Horse, allée de la Promenade, à Montcuq. Pendant une heure et demie, chacun présentera ses créations, chansons solides ou plus fragiles, ou re-créations, piochant dans le répertoire d’une chanson française qui est un trésor national. Ce que n’ignore pas le public de ces moments privilégiés. Public attentif, gourmand, bienveillant et fin connaisseur. Merci à ces talentueux spectateurs et merci aux artistes, chanteurs et diseurs du meilleur cru..

2023-07-20 à 16:30:00 ; fin : 2023-07-22 18:00:00. EUR.

Rocking Horse

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie



For three afternoons in a row, six artists, amateurs, semi-professionals, or even professionals, will take turns each day, from 4:30 to 6:00 pm, below the terrace of the Rocking Horse café, allée de la Promenade, in Montcuq. During one hour and a half, each one will present his creations, solid or more fragile songs, or re-creations, drawing from the repertoire of a French song which is a national treasure. What the public of these privileged moments does not ignore. Attentive public, greedy, benevolent and fine connoisseur. Thank you to these talented spectators and thank you to the artists, singers and speakers of the best vintage.

Durante tres tardes seguidas, seis artistas, aficionados, semiprofesionales o incluso profesionales, se turnarán cada día, de 16.30 a 18.00 horas, bajo la terraza del café Rocking Horse, allée de la Promenade, en Montcuq. Durante una hora y media, cada uno de ellos presentará sus creaciones, canciones sólidas o más frágiles, o recreaciones, extraídas del repertorio de una canción francesa que es un tesoro nacional. El público de estos momentos privilegiados es muy consciente de ello. Un público atento, ávido, benévolo y entendido. Gracias a estos espectadores de talento y gracias a los artistas, cantantes y cantantes de la mejor cosecha.

An drei Nachmittagen in Folge werden jeden Tag von 16.30 bis 18 Uhr unterhalb der Terrasse des Cafés Rocking Horse in der Allée de la Promenade in Montcuq sechs Künstler – Amateure, Halbprofis oder sogar Profis – auftreten. Eineinhalb Stunden lang wird jeder seine Kreationen vorstellen, solide oder zerbrechliche Lieder oder Neuschöpfungen, die aus dem Repertoire eines französischen Chansons stammen, das ein nationaler Schatz ist. Dies ist dem Publikum dieser privilegierten Momente nicht verborgen geblieben. Ein aufmerksames, gieriges, wohlwollendes und kenntnisreiches Publikum. Danke an diese talentierten Zuschauer und danke an die Künstler, Sänger und Diseure des besten Jahrgangs.

Mise à jour le 2023-05-21 par OT CVL Castelnau-Montratier